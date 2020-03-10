防疫／美四大聯盟發聲明：媒體禁入休息室

新冠肺炎防疫刻不容緩，北美三大運動NBA、NHL、MLB及美國職業足球大聯盟（MLS）昨日發布聯合聲明，禁止媒體賽前、賽後進入休息室採訪，休息室僅開放球員及必要球團人員出入，降低病毒傳染風險。

而疫情嚴重的加州上周已宣布，一個月內禁止所有一千名以上群聚活動，三支NHL球隊考慮閉門戰，NBA是否跟進仍待決議。

聯合聲明中除了禁止媒體進入休息室採訪，另建議休息室外採訪，球員與媒體應保持一八二公分至二四三公分距離。NBA高層預計與球隊老闆在美國時間周三舉行會議，討論新冠肺炎防疫措施的下一步。

NBA是否閉門戰，勢必是一大焦點；日前湖人隊球星詹姆斯對閉門戰持反對意見，熱火隊總裁萊利則認為，閉門戰的可能性不大，「但我們仍須提早做好心理準備，並做好防疫措施。」

而昨日老鷹、黃蜂隊不受疫情影響，老鷹在楊恩卅一分、十六助攻領銜下，加上杭特二度延長賽中三次關鍵罰球命中，以一四三比一三八氣走黃蜂。

正規賽致勝罰球失手的楊恩，此役躲過「戰犯」，在生涯第一四○場完成三五○顆三分球，擠下里拉德躍居史上最快。