研究魚獲大獎保送台大電機 「基隆飛魚」險游進全中運

為銜接4月中旬在屏東縣舉辦的全國中等學校運動會，選拔全中運代表選手，基隆市中小聯運昨天在市立游泳池舉辦高、國中組游泳賽事，來自安樂高中的陳懷璞吸引大家目光，他因「魚能發電」的設計，去年在英特爾國際科技展覽會獲二等獎殊榮，並保送台大電機。陳懷璞在高男100公尺仰式獲金牌，但因成績差點達標，沒能獲得代表權。但他為研究魚加入游泳隊的精神，受到矚目，還被同學稱為「基隆飛魚」。

市府教育處說，因受新冠肺炎影響，此次游泳賽事未對外開放民眾入場觀賽，進出會場之人員需以秩序冊上隊職員名單始得進入比賽會場，讓場上選手能安心、專心突破自我、爭取佳績。運動會共有6項游泳賽事，包含高中6校及國中7校共13校79位選手參加，國高中組的金牌選手將代表基隆市參加全國中等學校運動會。

暖暖高中的謝宜蓁、詹庭瑜、張智凱3位選手挾去年全中運前3名的優勢，再展身手，3人都獲選今年全中運代表隊選手，在全國大型游泳錦標賽達標，誓言奪下金牌的榮耀。

泳池另一亮點是來自安樂高中的陳懷璞吸引大家目光，他因「魚能發電」的設計在今年的台灣國際科展工程學科獲得一等獎，並在美國（Intel ISEF）贏得大會獎工程力學科二等獎的殊榮，他獲得教育部的保送資格，錄取台灣大學電機工程學系，是安樂高中創校53年來保送台大電機工程學系的第一人。

陳懷璞吸為了解海洋與水中生物，曾跨區報考信義國中體育班並加入游泳隊，因為學會游泳才能下水研究。帶隊教練表示，他為了觀察底生物而對游泳產生興趣，也想藉由這次參賽，試試自己的能力，挑戰自我，最終以高男100公尺仰式、50公尺蛙式榮獲個人金牌及銀牌。

教育處長林祝里期勉選手們能旗開得勝，並叮嚀選手注意身體的健康狀況，讓身心都保持最佳狀態。這次賽會4校獲得冠軍之優異成績，分別是暖暖高中、基隆海事、碇內國中及信義國中拿下高女、高男、國女及國男最高積分，選手表現亮眼。