快訊

旅客體溫過高滑回停機坪 第二批武漢包機延誤

11人未報到、18人不配合檢疫！第二批武漢返台包機出狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

研究魚獲大獎保送台大電機 「基隆飛魚」險游進全中運

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
張智凱獲選今年全中運代表隊選手。圖／基隆市政府提供
張智凱獲選今年全中運代表隊選手。圖／基隆市政府提供

為銜接4月中旬在屏東縣舉辦的全國中等學校運動會，選拔全中運代表選手，基隆市中小聯運昨天在市立游泳池舉辦高、國中組游泳賽事，來自安樂高中的陳懷璞吸引大家目光，他因「魚能發電」的設計，去年在英特爾國際科技展覽會獲二等獎殊榮，並保送台大電機。陳懷璞在高男100公尺仰式獲金牌，但因成績差點達標，沒能獲得代表權。但他為研究魚加入游泳隊的精神，受到矚目，還被同學稱為「基隆飛魚」。

市府教育處說，因受新冠肺炎影響，此次游泳賽事未對外開放民眾入場觀賽，進出會場之人員需以秩序冊上隊職員名單始得進入比賽會場，讓場上選手能安心、專心突破自我、爭取佳績。運動會共有6項游泳賽事，包含高中6校及國中7校共13校79位選手參加，國高中組的金牌選手將代表基隆市參加全國中等學校運動會。

暖暖高中的謝宜蓁、詹庭瑜、張智凱3位選手挾去年全中運前3名的優勢，再展身手，3人都獲選今年全中運代表隊選手，在全國大型游泳錦標賽達標，誓言奪下金牌的榮耀。

泳池另一亮點是來自安樂高中的陳懷璞吸引大家目光，他因「魚能發電」的設計在今年的台灣國際科展工程學科獲得一等獎，並在美國（Intel ISEF）贏得大會獎工程力學科二等獎的殊榮，他獲得教育部的保送資格，錄取台灣大學電機工程學系，是安樂高中創校53年來保送台大電機工程學系的第一人。

陳懷璞吸為了解海洋與水中生物，曾跨區報考信義國中體育班並加入游泳隊，因為學會游泳才能下水研究。帶隊教練表示，他為了觀察底生物而對游泳產生興趣，也想藉由這次參賽，試試自己的能力，挑戰自我，最終以高男100公尺仰式、50公尺蛙式榮獲個人金牌及銀牌。

教育處長林祝里期勉選手們能旗開得勝，並叮嚀選手注意身體的健康狀況，讓身心都保持最佳狀態。這次賽會4校獲得冠軍之優異成績，分別是暖暖高中、基隆海事、碇內國中及信義國中拿下高女、高男、國女及國男最高積分，選手表現亮眼。

基隆市安樂高中陳懷璞想到魚能發電，他以巧思的設計，以作品「魚能發電之開發及應用」代表我國參加在美國舉行的，2019年「英特爾國際科技展覽會」，獲得大會二等獎殊榮。圖／基隆市政教育處提供

謝宜蓁獲選今年全中運代表隊選手。圖／基隆市政府提供
謝宜蓁獲選今年全中運代表隊選手。圖／基隆市政府提供
詹庭瑜獲選今年全中運代表隊選手。圖／基隆市政府提供
詹庭瑜獲選今年全中運代表隊選手。圖／基隆市政府提供
安樂高中陳懷璞去年獲英特爾國際科技展覽會二等獎殊榮。圖／基隆市政教育處提供
安樂高中陳懷璞去年獲英特爾國際科技展覽會二等獎殊榮。圖／基隆市政教育處提供
陳懷璞研究魚獲大獎保送台大電機。圖／基隆市政府提供
陳懷璞研究魚獲大獎保送台大電機。圖／基隆市政府提供

安樂高中 全中運

延伸閱讀

想當基隆神廚嗎？魅力基隆山海神廚料理賽開始報名

新冠肺炎防疫 基隆國際磯釣賽與帆船賽延期

游泳教練初任警察 巡邏遇辣妹昏倒CPR救回一命

全中運資格賽開跑 屏縣防疫上緊發條

相關新聞

研究魚獲大獎保送台大電機 「基隆飛魚」險游進全中運

為銜接4月中旬在屏東縣舉辦的全國中等學校運動會，選拔全中運代表選手，基隆市中小聯運昨天在市立游泳池舉辦高、國中組游泳賽事...

青年盃／報名400公尺練心肺 葉守博完賽直呼「腿痠」

為了備戰新賽季，我國短跑好手葉守博這次新北市青年盃田徑錦標賽，再度報名參加男子400公尺賽事並且挺進到決賽，最終他更以第...

青年盃／雨中衝出佳績 林詩亭放眼高懸50年全國紀錄

台師大女子跨欄好手林詩亭，去年全運會在女子100公尺跨欄決賽跑出歷年第二傑的佳績後，今年青年盃更是兩度刷新大會紀錄，並在...

青年盃／學會在強者旁訓練 楊尉廷睽違兩年再勝陳奎儒

台師大跨欄好手楊尉廷今天在新北市全國青年盃田徑錦標賽男子110公尺跨欄決賽，以13秒77摘金，也是他繼2017年全大運後...

拳擊／林郁婷、陳念琴輕取對手 雙雙闖進金牌戰

拿下4張東京奧運門票，中華拳擊女將趁勝追擊，今日57公斤級林郁婷、69公斤級陳念琴續拚準決賽，兩人皆以壓倒性勝利5：0過...

大專輕艇賽暨龍舟亞錦賽選拔 真理大學奪國家隊代表權

109年全國大專輕艇錦標賽暨2020年ADBF亞洲龍舟錦標賽國家代表隊選拔賽，3月2日起為期7天於新北市微風運河隆重舉行...

體育賽事因「役」退費 青年盃退賽多為學童組

受到新冠肺炎疫情影響，我國不少體育賽事都宣布取消或延期辦理，而教育部體育署也在日前行文給各單位，如相關活動無法如期舉行，...

NFL／向詹皇看齊 布雷迪「進軍」娛樂圈

跟上（LeBron James）等「前輩」的腳步，NFL明星四分衛布雷迪（Tom Brady）與「復仇者聯盟」導演羅素兄弟合作，創立「199 Productions」公司，準備進軍娛樂圈。 公司

全英羽賽／無緣衛冕 桃田賢斗瞄準東奧

羽壇年度大賽全英公開賽明天英國伯明罕登場，日本「世界球王」桃田賢斗缺賽、提前宣告無緣連霸，世界排名第2的我國「一哥」周天...

疫情失控 義大利暫停包含義甲在內所有賽事

義大利的武漢肺炎疫情急遽升溫，為全力防疫，總理孔蒂今天宣布到4月3日前，全國所有體育活動全部暫停，包括最高層級的職業足球...

柔道／新冠肺炎衝擊 4月底前奧運資格賽都取消

原訂上周在摩洛哥拉巴特舉行的柔道大獎賽因新冠肺炎影響臨時取消，包括連珍羚在內的中華柔道隊選手已抵達當地，才收到賽會取消消...

拳擊／女力爆發！ 寶島女將打下4張東奧門票

女力大爆發！從陳念琴傳捷報、在2020東京奧運拳擊亞大區資格賽搶下第一張東奧門票開始，昨天接續上場的林郁婷、黃筱雯，到今...

熱門新聞

NBA／請纓盯字母哥與雷納德 詹皇：剩下就是歷史

MLB／傷癒復出返先發 林子偉對塞揚名投敲安

NBA／連勝強隊過最棒周末 麥基：湖人是世界最佳

公鹿危機浮現 解決字母哥缺陷現在還不算晚

NBA／ESPN評25歲以下最佳球員 唐西奇引領風騷

NBA／三分球產能高質量 羅賓森連創多項紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。