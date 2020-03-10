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大專輕艇賽暨龍舟亞錦賽選拔 真理大學奪國家隊代表權
109年全國大專輕艇錦標賽暨2020年ADBF亞洲龍舟錦標賽國家代表隊選拔賽，3月2日起為期7天於新北市微風運河隆重舉行。真理大學龍舟隊奪下200公尺、500公尺雙冠，取得2020年ADBF亞洲龍舟錦標賽12人級混合組國家代表隊資格。
儘管全球疫情蔓延，但亞洲龍舟賽的選手選拔卻不延後。本次選拔賽的比賽組別與項目分別為男女組輕艇競速500 公尺與200公尺、靜水標桿、輕艇水球、休閒輕艇、200 公尺單人休閒舟與雙人休閒、SUP (立槳)。
真理大學龍舟隊在教練范良誌的帶領下，勇奪200公尺與500公尺的積分冠軍，同時也確定取得2020年ADBF亞洲龍舟錦標賽12人級混合組國家代表隊資格。
事實上，真理大學龍舟隊成員去年就先後在亞洲盃亞洲盃輕艇水球賽、臺北社子島國際龍舟邀請賽、高雄城市盃國際龍舟錦標賽勇奪三冠，陣中隊員來自運動管理學系與運動資訊傳播學系，犧牲假日進行團隊練習， 辛苦付出有所嘗。
帶領真理大學贏得代表隊資格的教練范良誌表示，龍舟賽是一個展現團隊合作的運動項目，因此團員的信任與努力非常重要，范教練對此次的成績非常滿意，更期待真理大學龍舟隊能再次為國家爭光。
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