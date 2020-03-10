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拳擊／林郁婷、陳念琴輕取對手 雙雙闖進金牌戰

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
陳念琴擊敗泰國選手蔓妮肯闖金牌戰。圖／香港體路提供
陳念琴擊敗泰國選手蔓妮肯闖金牌戰。圖／香港體路提供

拿下4張東京奧運門票，中華拳擊女將趁勝追擊，今日57公斤級林郁婷、69公斤級陳念琴續拚準決賽，兩人皆以壓倒性勝利5：0過關，雙雙闖進金牌戰，陳念琴決賽將碰上亞錦賽金牌大陸谷虹，尋求復仇。

昨日打下東奧資格的林郁婷，連續兩天出賽保持一貫進攻節奏，準決賽以5：0輕取2018年大英國協運動會金牌澳洲妮可森（Skye Nicolson），這也是她繼去年世錦賽後，取得對戰妮可森二連勝，挺進金牌戰。

一圓奧運夢的林郁婷表示，「拿到資格才是挑戰的正式開始，接下來會繼續挑戰自己、挑戰歷史。」

四年前成為我國史上首位闖進奧運殿堂女拳手陳念琴，休兵一天再戰，5：0力壓泰國蔓妮肯（Baison Manikon）晉級決賽，她決賽將碰上大陸名將谷虹。陳念琴去年亞錦賽就是敗給谷虹「銀」恨，金牌戰力圖討回顏面。

同樣取得東奧門票的黃筱雯、吳詩儀晚間也將接續登場，黃筱雯預計23時於51公斤級準決賽登場，60公斤級吳詩儀11日凌晨0時45分上陣，爭金牌戰門票。

陳念琴闖金牌戰。圖／香港體路提供
陳念琴闖金牌戰。圖／香港體路提供

陳念琴 世錦賽

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