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青年盃／報名400公尺練心肺 葉守博完賽直呼「腿痠」

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
葉守博在青年盃男子400公尺決賽跑出第四名佳績。記者劉肇育／攝影
葉守博在青年盃男子400公尺決賽跑出第四名佳績。記者劉肇育／攝影

為了備戰新賽季，我國短跑好手葉守博這次新北市青年盃田徑錦標賽，再度報名參加男子400公尺賽事並且挺進到決賽，最終他更以第四名成績完賽，雖然他透露這次參賽只是為了強化訓練，但也讓他在完賽後直呼「腿痠」。

曾連續兩屆代表我國在亞青田徑錦標賽拿下男子400公尺接力獎牌的短跑好手葉守博，今年青年盃為了進行體能、肌力和心肺的強化訓練，在與教練討論後決定報名參加男子400公尺賽事，並與奧運培訓隊楊隆翔、余晨逸等人競速。

在昨天預賽跑出49秒69晉級後，今天決賽葉守博再跑出49秒66的第四名成績，僅次於楊隆翔、余晨逸和國體大李浩偉，不過連兩天出賽也讓他直言「腿痠」，「其實這是我第三次參加400公尺賽事，去年城市盃時是為了替1600公尺接力賽做準備，當時也跑出個人最佳的47秒50，今年則是希望做一些肌力、心肺和耐乳酸的訓練，畢竟400公尺如果能跑得好，200公尺就不會太差。」

葉守博也強調，自己目前專項仍是放在200公尺上，並未有轉項的想法，「今年希望在200公尺上不要被俊瀚拉太遠，希望能夠跑出20秒90以內的成績，改寫個人最佳紀錄。」

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