體育賽事因「役」退費 青年盃退賽多為學童組

受到新冠肺炎疫情影響，我國不少體育賽事都宣布取消或延期辦理，而教育部體育署也在日前行文給各單位，如相關活動無法如期舉行，將可另訂活動日或酌收手續費及行政費後退還報名費，包括目前正在板橋第一運動場舉行的新北市全國青年盃田徑錦標賽，就有部分學童組（小學）參賽者選擇退賽。

新冠肺炎疫情在全球持續延燒下，不少體育賽事都相繼宣佈取消，其中包括日前已經落幕的東京馬拉松，最終僅開放200名男、女頂尖選手參賽，取消共計3萬8000非職業組的一般跑者參賽，將為參賽者保留2021年參賽權利。至於我國馬拉松指標賽事萬金石馬拉松，也在日前宣佈取消後，為所有參賽選手保留明年參賽資格。

教育部體育署也日前行文給各縣市政府，相關活動倘因疫情致無法如期舉行，依照「路跑活動參與者安全維護及保障應注意事項」第八點第一款規定，可另訂活動日或酌收手續費及行政費後，退還報名費。

目前正在板橋第一運動場舉行的新北市全國青年盃田徑錦標賽，今年共有約4800名選手報名參賽，不過在日前也公告若選手因疫情有疑慮，於報到時可申請退費（需扣除行政費100元，僅限報到當日現場申請，並提供繳費證明。）

賽事總幹事蔡尚智表示，由於青年盃攸關全中運參賽資格，對於國、高中組選手參賽意願影響不大，這次因疫情退費的大多為學童組的選手，「青年盃屬於國、高中年度升學指定盃賽，故如期舉行，退費的大多是國小組的選手，畢竟有些家長還是會擔心疫情問題，不過這次比賽我們也有進行不開放觀眾進場、體溫量測與消毒等防疫步驟，希望給選手最安全的比賽環境。」

依照青年盃規定，一名登錄選手需繳交250元報名費，報名個人單項每項加100元、接力每隊200元（含保險），如選手決定因疫情不參賽，將依照規定扣除100元行政費後進行退費，蔡尚智說：「行政費的內容包括了號碼布製作、保險等等前置作業的開銷，加上裁判不會因為少數選手退費而減少，所以其實連支付成本都是不夠的。」