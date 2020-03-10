青年盃／雨中衝出佳績 林詩亭放眼高懸50年全國紀錄

台師大女子跨欄好手林詩亭，去年全運會在女子100公尺跨欄決賽跑出歷年第二傑的佳績後，今年青年盃更是兩度刷新大會紀錄，並在今天的決賽中跑出13秒31的佳績，雖然未能再一次改寫個人最佳成績，不過開季的好狀態也讓林詩亭直言，希望能夠在今年達成改寫全國紀錄以及前進奧運的兩大目標。

高中時期就在跨欄場上嶄露頭角的林詩亭，雖然上大學的前兩年一度受到大小傷勢影響到個人表現，不過去年她在全運會跑出13秒24的歷年第二傑成績，僅次於「飛躍羚羊」紀政高懸50年的全國紀錄12秒93。

而今年開季林詩亭又展現絕佳狀態，先是在春季盃打破大會紀錄跑出13秒36，青年盃又再衝出預賽13秒35、決賽13秒31的佳績，雙雙打破大會紀錄，在決賽摘金後她說：「其實今天以為會破紀錄（個人最佳），因為後段感覺做得還不錯。」

不過對於今年開季展現絕佳狀態，林詩亭直言希望能一舉達到打破全國紀錄與奧運達標（12秒84）兩大目標，「在今年過年前就有跑出來，之後練習也都有13秒1到12秒8、9的成績，希望能在全大運的時候破全國。」

談到過去兩年與傷勢共處，林詩亭坦言自己學到最多的就是「更加小心」面對身體狀況，不讓自己重蹈覆轍，「現在就是繼續加強欄架技術，朝著目標前進。」