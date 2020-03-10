青年盃／學會在強者旁訓練 楊尉廷睽違兩年再勝陳奎儒

台師大跨欄好手楊尉廷今天在新北市全國青年盃田徑錦標賽男子110公尺跨欄決賽，以13秒77摘金，也是他繼2017年全大運後再一次擊敗全國紀錄保持人陳奎儒，他表示，這兩年多來已經「輸習慣」了，不過也希望在青年盃之後，雙方間能夠再回到良性競爭狀態。

我國110公尺跨欄雙雄陳奎儒與楊尉廷，在2017年全大運前展開激烈的競爭，兩人數次互相打破彼此保持的全國紀錄，其中在該年的全大運上，楊尉廷更以打破全國紀錄的13秒57，擊敗跑出13秒62的陳奎儒摘金，不過這也成為他近年來最後一次擊敗陳奎儒。

不過在今天的青年盃男子110公尺跨欄決賽，楊尉廷在決賽跑出13秒77的成績摘金，睽違兩年多再一次擊敗陳奎儒，賽後他說：「現在賽季剛開始，還沒有太多的調整，今天主要就是跟著奎儒跑。」

過去三年多來，楊尉廷一度轉戰從台師大轉戰國體大與陳奎儒一同接受訓練，不過去年又回到台師大，談到這三年多來的起伏，他說：「其實已經有點輸習慣了，有種人事已非的感覺，不過跟奎儒一起訓練那一段期間，讓我學會如何在強者之下訓練，讓自己重新磨心態。」

已許久未在國內賽事中吞敗的陳奎儒，則是對於開季首場比賽的表現不滿意，但他仍不忘恭喜昔日勁敵楊尉廷奪金，「其實今天起跑就有想過可能會輸，他今天開賽就跑得很好，更何況我們一直以來實力都差不多。」