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NFL／向詹皇看齊 布雷迪「進軍」娛樂圈

世界日報 / 編譯林育正╱綜合報導
布雷迪聯手「復仇者聯盟」進軍娛樂圈。 美聯社
布雷迪聯手「復仇者聯盟」進軍娛樂圈。 美聯社

跟上（LeBron James）等「前輩」的腳步，NFL明星四分衛布雷迪（Tom Brady）與「復仇者聯盟」導演羅素兄弟合作，創立「199 Productions」公司，準備進軍娛樂圈。

公司名稱別有一番意義，布雷迪在2000年NFL選秀，就是在第六輪199順位被新英格蘭愛國者選中，開啟六冠的偉大生涯。

「199 Productions」將投入原創內容製作，包括紀錄片、電視節目等內容；第一個作品，就是紀錄片「Unseen Football」。

而布雷迪也預計將在這個月成為自由球員，據悉愛國者隊已開好合約等他點頭，並且著手尋覓接球員、近端鋒等位置球員，增添武器吸引他回心轉意。

愛國者 NFL 羅素

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