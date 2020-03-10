NFL／向詹皇看齊 布雷迪「進軍」娛樂圈
跟上（LeBron James）等「前輩」的腳步，NFL明星四分衛布雷迪（Tom Brady）與「復仇者聯盟」導演羅素兄弟合作，創立「199 Productions」公司，準備進軍娛樂圈。
公司名稱別有一番意義，布雷迪在2000年NFL選秀，就是在第六輪199順位被新英格蘭愛國者選中，開啟六冠的偉大生涯。
「199 Productions」將投入原創內容製作，包括紀錄片、電視節目等內容；第一個作品，就是紀錄片「Unseen Football」。
而布雷迪也預計將在這個月成為自由球員，據悉愛國者隊已開好合約等他點頭，並且著手尋覓接球員、近端鋒等位置球員，增添武器吸引他回心轉意。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言