全英羽賽／無緣衛冕 桃田賢斗瞄準東奧
羽壇年度大賽全英公開賽明天英國伯明罕登場，日本「世界球王」桃田賢斗缺賽、提前宣告無緣連霸，世界排名第2的我國「一哥」周天成首度排上這項大賽的頭號種子，賽會兩屆冠軍戴資穎也居女單第2種子，領銜率台將爭取佳績。
歷史悠久的全英公開賽總獎金110萬美金，屬BWF超級1000分系列的大賽，也是奧運積分4月底截止前最後一場千分大賽，成各國選手爭取奧運積分重要舞台。
去年打下男單金盃的桃田賢斗，今年1月中在馬來西亞名人賽迎接新賽季首冠，卻在前往吉隆坡機場途中遇車禍，四肢無礙但眼窩底骨折；他雖在2月29日開始訓練，但全英賽復出的目標沒能達成，加上日本羽球隊開啟超過一個月的海外征戰，球王預計5月才會歸隊。
無法挑戰全英公開賽連霸，桃田賢斗上周傷後首度面對媒體時仍強調，今年目標就是東京奧運金牌，過去從未離開球場那麼久，回歸後自己也更享受羽球，「我已經恢復完整訓練，感覺我身體和移動的感覺已經漸漸回來了。」
桃田賢斗全英賽缺陣，男單百家爭鳴，列頭號種子的周天成首戰將碰印度沙米（Sameer Verma）；連3年打進全英最終戰、留下2冠1亞的小戴，首戰則要碰大陸蔡炎炎。
全英公開賽首日賽程稍晚出爐，我國男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今年也排上第7種子，首輪碰德國組合。
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