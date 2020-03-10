柔道／新冠肺炎衝擊 4月底前奧運資格賽都取消

原訂上周在摩洛哥拉巴特舉行的柔道大獎賽因新冠肺炎影響臨時取消，包括連珍羚在內的中華柔道隊選手已抵達當地，才收到賽會取消消息；國際柔道總會（IJF）的最新宣布，4月底前的奧運積分賽都取消，受影響的共有3場賽事。

IJF表示，新冠肺炎已影響多國，旅遊風險愈來愈高，為了保護柔道大家庭，很遺憾必須做出緊急決定，4月底前的奧運資格相關賽事都將取消，包括俄羅斯葉卡捷琳堡大滿貫賽、喬治亞提比里斯大獎賽，以及土耳其安塔利亞大獎賽。

葉卡捷琳堡大滿貫原訂3月13日到15日舉行，IJF官網和拉巴特大獎賽都已註明取消；提比里斯大獎賽原訂3月27日到29日舉行，共有89國的666名選手參賽，4月3日開戰的安塔利亞大獎賽則有104國共699名選手與會，現在也確定取消。

2020年東京奧運柔道參賽資格，主要依IJF從2018年5月25日到2020年5月24日期間選手參賽累積的積分，各奧運量級積分排名前18名的選手可取得東奧資格，另外由各洲配額出線。

體育署競技組組長洪志昌表示，選手們依計畫前往俄羅斯參賽，如今比賽取消，當然會受影響，尤其是蔡明諺、林真豪等希望推進奧運積分排名的選手，比賽取消的影響較大，但賽事受疫情影響瞬息萬變，體育署也和國訓中心及各協會密切聯繫，針對各個狀況討論評估。

連珍羚目前在女子57公斤級的奧運積分排名第10、楊勇緯在男子60公斤級的積分排名第9，都是安全名單；蔡明諺在男子66公斤級奧運積分排名39，林真豪在女子48公斤級積分名列32。