拳擊／女力爆發！ 寶島女將打下4張東奧門票

女力大爆發！從陳念琴傳捷報、在2020東京奧運拳擊亞大區資格賽搶下第一張東奧門票開始，昨天接續上場的林郁婷、黃筱雯，到今天凌晨的吳詩儀，三女將也順利搶下東奧資格，完成中華民國拳擊協會喊的「鐵支」目標。

2020東京奧運拳擊亞大區資格賽原訂2月3日在中國大陸武漢舉行，受新冠肺炎（COVID-19）影響才改到3月3日起約旦安曼，女子51公斤發出6張門票，另外四量級各發4張，我國4名女將在各自量級分居種子，69公斤級排頭號種子的陳念琴台灣時間前天深夜先傳出捷報，以壓倒性勝利擊敗蒙古對手尤拉貝蕾（Shinetsetseg Uranbileg），4強門票到手，確定連兩年前進奧運。

雅加達亞運分別摘銅、終結隊史睽違48年「獎牌荒」的林郁婷和黃筱雯，昨天也接棒打下勝利，57公斤級排第2種子的林郁婷，8強賽首度交手大陸名將、雅加達亞運金牌尹軍花，三回合都取得壓倒性勝利，激動迎接生涯首度的奧運資格；51公斤級頭後種子黃筱雯昨也以4：1擊敗烏茲別克的拉奇莫娃（Tursunoy Rakhimova），東奧資格入袋。

列女子60公斤級第3種子的吳詩儀，延續寶島女將百分百勝率，今天凌晨八強賽碰菲律賓帕蘇特（Riza Pasuit），三回合也取得一面倒優勢，最終燦笑迎接東奧門票。

四名女將先完成搶東奧門票的任務，今天還將在四強賽上陣，林郁婷教練曾自強表示，下個目標就是冠軍、爭取奧運種子最佳排序。