拳擊／黃筱雯挺進四強 第三張東奧門票到手

2020年東京奧運亞洲及大洋洲區拳擊資格賽，中華隊拳擊好手黃筱雯在女子51公斤級八強賽，以4：1擊敗烏茲別克的拉奇莫娃（Tursunoy Rakhimova）挺進四強，拿下第三張東京奧運拳擊門票。

本屆東京奧運拳擊參賽資格一率透過資格賽產生，51公斤級將在亞大區發出6張門票，位列該量級頭號種子的黃筱雯，首輪以5：0擊敗澳洲好手哈里斯（Kristy Harris）挺進8強，距離東京奧運只差一步。

而在陳念琴、林郁婷先後搶下女子69、57公斤級的東京奧運門票，今天碰上拉奇莫娃，第一回合雙方互有攻勢，黃筱雯以些微差距取得領先，第二回合黃筱雯攻勢更加猛烈，最終就以4：1擊敗對手，成功拿下前往東京奧運的門票。