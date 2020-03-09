拳擊／林郁婷痛宰里約奧運銀牌 奪第2張拳擊奧運門票

約旦安曼舉行的2020東京奧運拳擊亞大區資格賽，我國女將林郁婷，今日在57公斤級八強賽迎戰大陸名將尹軍花，三回合以5：0絕對優勢痛宰里約奧運銀牌尹軍花，奪下本屆拳擊代表隊第二張奧運門票。

林郁婷四年前與里約奧運擦肩，去年起改拚57公斤級，資格賽高居第二種子，她16強賽以5：0擊敗烏茲別克米爾札伊娃（Yodgoroy Mirzaeva）闖進八強，八強遭遇大陸名將、2016年里約奧運銀牌、2018年雅加達亞運金牌尹軍花。

尹軍花去年世錦賽並未與賽，這是林郁婷首度與她交手。兩人實力伯仲之間，林郁婷第一回合在讀秒階段抓住尹軍花節奏，後手重拳重擊對手，前兩回合取得上風。

落後的尹軍花第三回合以箍頸動作伺機出擊，但林郁婷倒數30秒給予對手重擊，以5：0絕對優勢拿下奧運門票。確定獲勝後，林郁婷激動下跪掩面，欣喜溢於言表。

昨日晚間陳念琴在69公斤級搶下本屆拳擊代表隊首張奧運門票，稍後晚間23點，51公斤級頭號種子黃筱雯也將在擂台亮相，八強賽迎戰烏茲別克的拉奇莫娃（Tursunoy Rakhimova），獲勝就能前進東奧。60公斤級第三種子吳詩儀，搶票關鍵戰預計在10日凌晨0時45分登場。