田徑／本打算回鄉執教 謝喜恩轉念拚最後一次奧運

「百欄女神」謝喜恩原本打算在今年初回花蓮執教，但台北市春季公開賽時仍維持身手，也讓她動念續拚奧運，今天她在新北市全國青年盃再度出賽，在公開女組100公尺跨欄預賽跑出13秒41、分組第一晉級，希望能將狀態調回顛峰，朝破全國及達標奧運目標前進。

謝喜恩今年將從台師大研究所畢業，現年25歲的她也做好下一步規畫，今年一月回到花蓮東里國中擔任教練，希望能將經驗傳承給後輩，雖然因此訓練時間變得不固定，但她在青年盃跑出不錯的成績，也讓她動念續拚奧運。

不過目前謝喜恩個人最佳成績是13秒30，排在歷年第三傑，而奧運參賽標為12秒84，若要達標還要比紀政的全國紀錄12秒93還要快，難度不小，但她仍希望盡力一搏。

謝喜恩坦言，自己的年齡在田徑選手中已算偏高，也要為未來做打算，「今年一月到花蓮帶隊一個月，但在訓練量不穩定的情況下還能維持不錯的成績，也讓我鼓起勇氣向學校告假，很開心校長也很支持我，接下來的全大田、全大運及國邀賽都會一拚破紀錄。」

對自己今天青年賽的表現，謝喜恩表示目前狀況約恢復7、8成，也希望繼續利用比賽找出問題點，而目前台灣女子100公尺跨欄還有學妹鄭唐秀、林詩亭竄出，謝喜恩認為，在這樣的良性競爭下，相信對台灣女子跨欄環境是正面影響，也會讓成績愈來愈好。