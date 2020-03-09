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田徑／「聽教練的話就對了」 馬皓瑋躋身歷年第二傑

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
鉛球好手馬皓瑋。圖／中華田徑協會提供
鉛球好手馬皓瑋。圖／中華田徑協會提供

來自屏東三地門排灣族的鉛球好手馬皓瑋，今天在新北市全國青年盃公開男子組鉛球決賽擲出18公尺75破大會紀錄成績摘金，也讓他躋身歷年第二傑，僅次於教練同時也是全國紀錄保持人張銘煌的20公尺58。

就讀台灣體大一年級的馬皓瑋，過去就是台灣鉛球潛優選手，去年11月在台中舉行的冬季排名賽就擲出個人最佳的17公尺78，相隔四個月馬皓瑋狀態更上層樓，今天青年盃他第一擲擲出17公尺64後，第二擲就突破18公尺，第三擲更把成績向上推高，也靠著這一擲躋身歷年第二傑。

馬皓瑋透露，自己練習時其實有丟出19公尺的成績，「但比賽跟練習還是不一樣，不過看到自己今天擲出18公尺還是很開心，不過開心一下就好，自己還有很多目標要拚。」

去年11月才締造個人最佳成績，相隔四個月又將紀錄向前推進，馬皓瑋透露，冬訓時訓練十分紮實，除了一天練30顆的量外，重量訓練前還先跑3000公尺，還有17項體能循環，更重要的是「有聽教練的話」。

馬皓瑋說：「教練只跟我說：『維持穩定訓練、保持身體健康』，冬訓期不求遠只求動作穩定，現在就是提升強度、維持穩定，現在目標都是要在前三擲就把成績丟出來，因為國際賽也都是要先看前三擲成績。」

至於什麼時候要挑戰破教練的全國紀錄？馬皓瑋有些靦腆的說：「下屆亞運嘗試看看（破全國）吧！」

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