HVL／屏榮誓言重返榮耀 拚暌違29年首冠

29年前在高中排球甲級聯賽（HVL）締造二連霸，前身為屏榮商工的屏榮高中，今年與尋求七連霸的豐原高商雙雙取得種子，直接晉級四強，距離相隔29年冠軍只差最後兩勝。教練陳俊昌表示，球隊擁有強大的校友後盾，盼能率隊重返榮耀，拚隊史第三冠。

排球名校屏榮商工在高中聯賽創始初期，78學年、79學年就完成二連霸，是國內排壇重要搖籃，多位台電男排隊教練就是出自屏榮。屏榮商工2004年改制更名為屏榮高中後，104學年暌違23年重返頒獎台，打下更名後最佳季軍，去年第四作收，今年榮膺種子，目標力阻豐商連霸。

同樣是屏榮校友的陳俊昌說，「以前看著學長打下冠軍，今年當然希望能達成目標，幫助學校重返榮耀。」

陳俊昌表示，陣中高三主攻手李尼希米將扮演爭冠要角，李尼希米雙親來自南美洲蓋亞那，他與就讀新園國中同樣是排球員的妹妹李貝兒，是土生土長的台灣人，「李尼希米是關鍵，進攻端會針對他做設計，當然防守攔網也得繳出水準。」

HVL六強決賽3月12日於台北和平籃球館閉門登場，14日排名賽及四強賽，15日決賽。男子組由屏榮高中、豐原高商、曾文農工、麥寮高中、華僑高中、內湖高工六隊廝殺，爭奪冠軍頭銜。女子組則由內湖高中、鶯歌工商、華僑高中、南湖高中、東山高中、中山工商爭后。