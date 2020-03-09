HVL／屏榮誓言重返榮耀 拚暌違29年首冠
29年前在高中排球甲級聯賽（HVL）締造二連霸，前身為屏榮商工的屏榮高中，今年與尋求七連霸的豐原高商雙雙取得種子，直接晉級四強，距離相隔29年冠軍只差最後兩勝。教練陳俊昌表示，球隊擁有強大的校友後盾，盼能率隊重返榮耀，拚隊史第三冠。
排球名校屏榮商工在高中聯賽創始初期，78學年、79學年就完成二連霸，是國內排壇重要搖籃，多位台電男排隊教練就是出自屏榮。屏榮商工2004年改制更名為屏榮高中後，104學年暌違23年重返頒獎台，打下更名後最佳季軍，去年第四作收，今年榮膺種子，目標力阻豐商連霸。
同樣是屏榮校友的陳俊昌說，「以前看著學長打下冠軍，今年當然希望能達成目標，幫助學校重返榮耀。」
陳俊昌表示，陣中高三主攻手李尼希米將扮演爭冠要角，李尼希米雙親來自南美洲蓋亞那，他與就讀新園國中同樣是排球員的妹妹李貝兒，是土生土長的台灣人，「李尼希米是關鍵，進攻端會針對他做設計，當然防守攔網也得繳出水準。」
HVL六強決賽3月12日於台北和平籃球館閉門登場，14日排名賽及四強賽，15日決賽。男子組由屏榮高中、豐原高商、曾文農工、麥寮高中、華僑高中、內湖高工六隊廝殺，爭奪冠軍頭銜。女子組則由內湖高中、鶯歌工商、華僑高中、南湖高中、東山高中、中山工商爭后。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言