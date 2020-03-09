田徑／本季首戰僅跑13秒91 陳奎儒直呼傻眼

「台灣欄神」陳奎儒今天在青年盃迎來本季首戰，他在男子110公尺跨欄預賽僅跑出13秒91的成績，雖然仍以分組第一晉級決賽，但看到終點參考成績時讓他直呼「有些傻眼」。

新冠病毒疫情持續在全球擴大，陳奎儒也成為疫情的「受災戶」，他原訂參加2月12日杭州亞洲室內田徑賽及3月13日南京世界室內賽，藉兩場大賽爭取更多積分，穩固奧運資格，比賽卻因疫情取消或延期，打亂自己的備戰計劃。

由於無法參加國外賽事，陳奎儒直到今天的青年盃才迎來本季首戰，不過僅跑出13秒91的成績，他苦笑說：「練習時狀況都還不錯，原本與教練設定要跑在13秒5左右，卻因為心態問題、壓力太大，導致成績不理想，明天就放開來跑，主要還是要調整好心態。」

陳奎儒也利用冬訓期做足準備，進行單腳能力、速度、小肌群等訓練，希望能夠將成績繼續向上提升；目前世界排名第20的陳奎儒雖十分有機會靠排名挺進東京奧運，但他仍希望以達標為第一優先，接下來他將參加全國大專校院田徑公開賽、全大運及台灣國際田徑公開賽。