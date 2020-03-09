排球／JHVL、HVL6強決賽閉門打 高中爭冠拚赴澳移訓

HBL結束，本周國中排球甲級聯賽六強決賽（JHVL）、高中排球甲級聯賽六強決賽（HVL）接力於臺北和平籃球館登場。受新冠肺炎影響，賽事同樣採閉門方式進行，高中甲級男、女冠軍隊，將比照去年HBL男、女冠軍隊，獲得赴澳洲移訓機會。

新冠肺炎疫情升溫，學生聯賽基於升學需求採閉門打，但防疫不馬虎，同HBL於出入口裝設高科技紅外線體溫感測儀，監控人員體溫，並加強消毒，轉播單位也將規格提高，彌補球迷無法到場缺憾。

高中決賽3月12日進行六強賽，14日排名賽及四強賽，15日決賽。男子組由屏榮高中、豐原高商、曾文農工、麥寮高中、華僑高中、內湖高工六隊廝殺，爭奪冠軍頭銜，其中尋求七連霸的豐商，與屏榮高中居種子，直接晉級四強。

豐商隊長吳國強表示：「連霸壓力一定有，但這是最後兩場，享受比賽，有信心七連霸。」

女子組則由內湖高中、鶯歌工商、華僑高中、南湖高中、東山高中、中山工商爭奪冠軍。南湖高中今年創隊史最佳首闖六強，首戰就要碰上尋求四連后的衛冕軍東山高中，以預賽、複賽全勝之姿挺進決賽的中山工商則以逸代勞，直闖四強靜候對手出爐。

高中體總會長胡劍峯表示，去年HBL男、女冠軍隊獲得赴澳洲移訓機會，今年HVL冠軍隊將比照辦理，勉勵球員爭取佳績。

國中排球甲級聯賽決賽10日六強賽，11日進行四強，決賽將13日登場，男生組由潭秀國中、礁溪國中、積穗國中、明德高中、福誠高中、鶯歌國中捉對廝殺，女生組由新園國中、鶯歌國中、雙十國中、大寮國中、明湖國中、積穗國中力拼后冠。