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網球／新冠肺炎衝擊 印地安泉網賽取消

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
因疫情影響，著名的印地泉網賽決定取消。 美聯社
因疫情影響，著名的印地泉網賽決定取消。 美聯社

新冠病毒（COVID-19）疫情影響全球，體壇多項賽事也受影響，原定本周登場的印地安泉網賽今天宣布取消，成網壇因新冠肺炎取消的最高層級賽事。

印地安泉網賽是WTA和ATP合辦賽事，ATP屬積分1000等級的名人賽，總獎金達973萬5685美元，WTA層級屬頂級超強（Premier Mandatory）系列、總獎金876萬1725美元；賽事在美國加州印第安維爾斯市舉行，是網壇年度指標賽事。

由於美國加州河濱縣（Riverside County）出現新冠病毒確診案例，疾病控制中心和加州因此指示印地安泉網賽取消舉辦。

「在這個時間點，在河濱縣地區舉辦如此大型活動，對公眾健康的風險太大了。」南加大醫學與生物醫學教授阿古斯（David Agus）表示，現階段舉辦賽事並不符合球員、球迷和所有人員的公眾利益，「我們必須團結起來，避免社區疫情大爆發。」

印地安泉網賽執行長哈斯（Tommy Haas）對比賽取消表示遺憾，但也強調當地社區、球迷、選手、志工、贊助者和工作人員等賽會參與者的健康和安全是第一順位，「我們準備擇日再舉辦賽事，也會探討各種選項。」

印地安泉網賽及23日開打的邁阿密網賽屬北美硬地賽場的「陽光雙冠」大賽，WTA和ATP日前才宣布多項防疫措施，包括禁止球員拋毛巾、簽名，球僮得配戴手套等；而受新冠肺炎影響取消的賽事，除了幾場亞洲的ATP挑戰賽，還有WTA西安、昆明網賽等。

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