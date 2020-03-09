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拳擊／陳念琴摘東奧門票 台三姝再爭資格
四年前踏上里約奧運舞台，我國拳擊好手陳念琴今年確定再登奧運殿堂，她在台灣時間今天凌晨於2020東京奧運拳擊亞大區資格賽順利闖進4強，帶回我國第一張東奧拳擊門票。
陳念琴是69公斤級頭號種子，直接進入8強，此量級在亞大區資格賽共發出4張門票，代表陳念琴只要1勝就能前進東京；昨天深夜碰蒙古對手尤拉貝蕾（Shinetsetseg Uranbileg），陳念琴第一回合就積極搶攻，最終以壓倒性優勢取得5：0勝利，為台灣女將開出紅盤。
「我為這次已經準備4年了。」陳念琴受訪時提到，4年前奧運初體驗早早淘汰，但經過里約失利自己也不斷成長，「這次我的目標就是金牌！」
陳念琴在69公斤級世界排名首位，同時是2018年世錦賽金牌，順利拿到奧運資格還不是亞大區資格賽終點，教頭柯文明表示，目標仍是打下冠軍，為最好的奧運種子序努力。
2020東京奧運拳擊亞大區資格賽原訂2月3日在中國大陸武漢舉行，受新冠肺炎（COVID-19）影響才改到3月3日起於約旦安曼舉行；陳念琴昨天傳出捷報，還有三名女將今天都要在8強賽上陣搶勝，包括51公斤級頭號種子黃筱雯、57公斤級第2種子林郁婷和60公斤級第3種子吳詩儀，都是奪勝就能前進東京。
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