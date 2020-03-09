拳擊／陳念琴輕取蒙古對手 摘下東京奧運門票

中央社 / 台北8日電
陳念琴（右）。圖／聯合報系資料照片
陳念琴（右）。圖／聯合報系資料照片

台灣拳擊女將陳念琴，今晚在2020東京奧運拳擊亞大區資格賽女子69公斤量級首戰，以壓倒性領先優勢、5比0輕取蒙古女將尤拉貝蕾挺進4強，確定摘下東京奧運入場券。

2020東京奧運拳擊亞大區資格賽，原訂2月3日在中國武漢市舉行，由於武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，比賽臨時喊卡，最後改由約旦接手，比賽並延至3月3日至11日在約旦首都安曼舉行。

今年拳擊亞大區資格賽女子69公斤量級，共將發出4張奧運門票，意味只要陳念琴闖過頭關，就可篤定搭上奧運列車，若不慎落敗，就只能透過世界區資格賽尋求「敗部復活」機會。

女子69公斤世界排名第一的陳念琴，是上屆里約奧運國手，同時也是2018年世界拳擊錦標賽金牌得主，今天面對蒙古的尤拉貝蕾（Shinetsetseg Uranbileg），她在開賽主動搶攻，首回合就打得對手難以招架。

在一路領先的優勢下，陳念琴最終以5比0懸殊比數，輕鬆拿下晉級門票，也確定今年夏天她將再次代表台灣出征奧運。

陳念琴是目前台灣在拳擊項目，第一個摘下奧運門票的女將，明天女子64公斤量級名將林郁婷，也會在8強賽亮相，只要順利闖關，將能再添一張奧運門票。

里約奧運 陳念琴

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