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體操／首屆巴庫青少年錦標賽 中華小將傳捷報
第一屆巴庫青少年競技體操錦標賽3月7、8日於亞塞拜然舉行，中華體操小將傳來捷報，黃彥章在跳馬決賽以13.425分摘金、雙槓12.650分奪銀，另名小將莊佳龍同樣表現不俗，他在跳馬決賽12.700分奪銅、單槓12.500分摘銀。
這次巴庫青少年競技體操錦標賽共有鳥克蘭、土耳其、亞塞拜然、荷蘭、格魯吉亞、波蘭及台灣參賽，中華隊共派出黃彥彰、莊佳龍、劉坤杰、李明亮及劉彥甫出賽，由李振興擔任領隊，教練是李庭章、林祥威，裁判童俊傑。
昨天中華隊先拿下團體第四名，黃彥章在全能也拿下75.700分獲得第四、莊佳龍則以74.050分排名第六。今天進行各單項決賽，跳馬部分，黃彥章第一跳拿下14.100分，第二跳難度降低，跳出12.750分，以13.425分成功摘金。
雙槓部分，黃彥章端出難度4.200分、實施8.450分，總分12.650分，以些微之差不敵土耳其選手摘銀；另名小將莊佳龍在跳馬以12.700奪銅，單槓則以難度3.900分、實施8.600分，總分12.500摘銀。
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