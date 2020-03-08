網球／ATP、WTA防疫禁球員拋毛巾、簽名 球僮戴手套

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，男子職業網球總會（ATP）及女子職業網球聯合會（WTA）今日發布防疫聯合聲明，包括禁止球員拋毛巾、簽名，球僮得配戴手套等措施，下周起登場的「陽光雙冠」印地安泉網賽、邁阿密網賽都適用。

NBA、MLB研擬新冠肺炎防疫應變措施，ATP、WTA早一步公布防疫措施，「為保障球員、球迷以及工作人員的健康安全，總會有必要採取防疫措施，我們也將會持續密切監控逐日疫情進度。」

為了即將登場的印地安泉賽，賽會備妥250個消毒液站，準備N95口罩被不時之需，餐廳工作人員必須配戴手套，也限制球員與球迷互動，並與當地醫療院所檢疫合作。

針對比賽場內，球僮必須配戴手套、比賽中不得遞毛巾、飲品予球員，球員不得與吉祥物牽手進場，球員比賽或練習中不得拋送使用過毛巾、頭帶、T恤、護腕等，且同樣禁止球員從球迷手中拿筆、網球或其他物品進行簽名。

下周登場的男女共站印地安泉名人賽，以及3月23日至4月5日的邁阿密網賽，以及接下來所有WTA和ATP巡迴賽、挑戰賽都將遵循防疫措施。而原定將在中國大陸舉行的WTA西安、昆明網賽已確定取消。