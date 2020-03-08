網球／圓山青少年菁英邀請賽 曾右承、林立心登頂

連續6年舉辦的圓山聯誼會青少年網球菁英邀請賽，昨天順利在圓山聯誼會網球場落幕，曾右承在男子組稱王、林立心女子組封后。

抗疫期間，許多國內賽事取消，圓山飯店及聯誼會球場因幅員廣大，加上天氣預報高溫，比賽照常舉行，男子組分別由曾右承、楊凱恩和侯傑恩及林韻仰拿下前4名，女子組前4名依序為林立心、陳昱希、朱秝亜和頼芃妤，除得到1至3萬的獎學金，冠軍選手還有一部越野自行車。

中華網協副理事長楊蔚萌表示，看到各位小選手從10歲參加「四維學童杯」成長，到目前又長高長壯，希望大家球技不斷增進；網球協會秘書長劉中興、及前理事長葉政彥來感謝圓山支持如此有意義的活動，老國手江勁彥、陳迪及老將劉耀台、蘇文祥，網球主播許乃仁也成場邊嘉賓。