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聯邦盃／中華隊擊敗烏茲別克 明年仍遭降級

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
詹詠然、詹皓晴第3點輕取對手。四維體育推廣教育基金會／提供
詹詠然、詹皓晴第3點輕取對手。四維體育推廣教育基金會／提供

2020杜拜聯邦盃亞大區一級賽，8.日進行最後一天賽程，中華隊雖在背水一戰以二比一扳倒烏茲別克，本屆戰績和印尼、南韓同為二勝三敗，經比較勝場與敗場數後，中華隊勝6輸9，南韓、印尼各為勝7輸8，因此中華隊勝率在三隊中最差，明年將和烏茲別克降入亞大區二級。

15歲小將楊亞依首點單打面對17歲的烏國左撇子諾莫拉多娃（Sitora Normuradova），楊亞依的底線強抽讓對手疲於奔命，第二盤連贏6局，費時66分鐘，以6：3、6：0勝出，楊亞依除結束單打四連敗，也拿下聯邦盃單打首勝。

難得露出笑容的楊亞依賽後說：「努力4天，終於在第5天拿下首勝。謝謝大家給我這個機會可以好好磨練自己。教練常對我說：『機會來的時候，你都沒有好好把握。』原本我都無法體會這句話，這一次，我有把握住了。」

連打4場單打外加1場雙打的梁恩碩，第二點首盤2：6讓出後就出現左大腿不適，可惜次盤5：3時連丟4局，最終2：6、5：7敗給排名355的沙里波娃（Sabina Sharipova），吞下本屆單打第三敗。

關鍵的雙打，詹詠然詹皓晴展現高於一等的球技，一開賽連贏10局後，烏克蘭組合才首度保發，以6：0、6：2輕取阿卜杜拉伊莫娃（Nigina Abduraimova）／阿曼穆拉多娃（Amanmuradova），笑納第二勝。儘管擊敗烏茲別克，但「雙印之戰」印尼不敵印度，中華隊最仍遭降級。

詹詠然、詹皓晴第3點輕取對手。四維體育推廣教育基金會／提供
詹詠然、詹皓晴第3點輕取對手。四維體育推廣教育基金會／提供
15歲小將楊亞依拿下聯邦盃單打首勝。四維體育推廣教育基金會／提供
15歲小將楊亞依拿下聯邦盃單打首勝。四維體育推廣教育基金會／提供

中華隊 詹皓晴 詹詠然

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