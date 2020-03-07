桌球／不敵英國一哥 莊智淵卡達公開賽8強止步

台灣桌球名將莊智淵今天在桌球卡達公開賽8強賽，未能重演前2戰逆轉戲碼，以0比4遭到英國一哥皮奇福德橫掃，無緣4強。

卡達公開賽屬於國際桌球總會（ITTF）世界巡迴賽最頂級的白金系列賽事，本週在杜哈舉行，38歲的莊智淵身為唯一參賽的台將，在孤軍奮戰的情況下，從會外賽直闖會內賽。

莊智淵會內賽前2輪在落後情況下，連續逆轉扳倒日本新秀，包括「桌球怪物」張本智和、宇田幸矢等人，這兩名對手在前一站匈牙利公開賽分別勇奪冠、亞軍。

世界排名第37的莊智淵8強賽遭遇到排名第22的英國一哥皮奇福德（Liam Pitchford），雙方過去2度交手，各拿一勝。

莊智淵今天開賽以12比14丟掉首局後，後續也未能扭轉戰局，以8比11、5比11、7比11落敗，將4強門票拱手讓人。