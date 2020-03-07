拳擊／東奧亞大區資格賽 黃筱雯奪門票只差一勝

2020年東京奧運亞洲及大洋洲區拳擊資格賽，中華隊拳擊好手黃筱雯在女子51公斤級首輪，以5：0擊敗澳洲好手哈里斯（Kristy Harris）挺進8強，距離東京奧運只差一步。

本屆東京奧運亞大區拳擊資格賽原本在中國大陸武漢登場，但由於新冠肺炎疫情影響而改至三月約旦進行，此行台灣三女將陳念琴、林郁婷及黃筱雯都被視為奪牌希望，也要在此次賽事爭取前往東京奧運的門票。

列女子51公斤級頭號種子的黃筱雯，今天首輪出賽，碰上2018年世錦賽54公斤級銅牌的哈里斯，以5：0成功過關，為爭奪門票踏出第一步。

根據規則，此量級共有6張奧運門票，只要黃筱雯下一輪擊敗烏茲別克的拉奇莫娃（Tursunoy Rakhimova）、挺進四強就確定搶下門票，但若是落敗，黃筱雯已闖進八強，若落敗也保有打附加賽爭5、6名的機會。