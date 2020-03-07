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高球╱伍茲背傷纏身 再退出球員錦標賽

世界日報 / 記者廖廷儀╱綜合報導
國巨星老虎伍茲（Tiger Woods）宣布，他將缺席今年的球員錦標賽，背傷狀況令人憂心。 法新社
國巨星老虎伍茲（Tiger Woods）宣布，他將缺席今年的球員錦標賽，背傷狀況令人憂心。 法新社

PGA職業高球美巡賽今年球季至今參賽陣容最堅強的賽事，就是下周的球員錦標賽（The Players Championship），但現在將失去其中號召力最大的球員。美國巨星老虎伍茲Tiger Woods）宣布，他將缺席今年的球員錦標賽，背傷狀況令人憂心。

伍茲的經紀人史坦伯格（Mark Steinberg）表示，「他的背部狀況還不夠好，他還沒準備好，但不是任何長期的問題。」

伍茲在生涯中，除了因動手術與復健缺席球員錦標賽，從來沒有錯過這項公認為「第五大賽」的重要賽事，伍茲今年只打了兩場比賽，他的身心狀況已經不只是隱憂，而是已經影響到他的出賽計畫。

伍茲最後一次比賽，是2月中的捷恩斯邀請賽（The Genesis Invitational），當時他的背部已感不適，發揮極不理想，在所有晉級球員中排倒數第一。在那之後，他在最後一刻退出世界高球錦標賽墨西哥站（World Golf Championships-Mexico Championship），接著連續兩年缺席本田經典賽（The Honda Classic），本周也無法參加阿諾帕瑪邀請賽（Arnold Palmer Invitational）。

伍茲6日在社群媒體上表示，這並非容易的決定。

「我必須得聆聽自己的身體，我需要休息，」伍茲說，「我的背部沒有準備好，就這麼簡單，我一點也不想錯過這場重要賽事。」

現年44歲，伍茲生涯動過五次膝蓋手術、四次背部手術，季前就一再強調他會控制出賽頻率，但他的身體還是無法負荷。

伍茲 帕瑪 Tiger Woods

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