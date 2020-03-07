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台維斯盃／力拚世界組一級 中華隊取「聽牌」優勢

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
曾俊欣。圖／中華網球協會提供
曾俊欣。圖／中華網球協會提供

2020年台維斯盃世界組一級升降賽昨天在烏克蘭登場，中華隊碰上地主烏克蘭隊，前兩點單打的曾俊欣、吳東霖接連闖關成功，只要今天第三點雙打的「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬能夠過關，就能取得晉級門票。

中華隊此次台維斯盃派出曾俊欣、吳東霖、謝政鵬、楊宗樺及林翰智，台維斯盃共需進行五點賽事，率先拿下三點者獲勝，勝者將可晉級台維斯盃世界組一級。

中華隊第一點單打派出19歲的「夜市球王」曾俊欣，面對世界排名第167名的34歲老將斯坦高夫斯基（Sergiy Stakhovsky），雖然首盤先以3：6讓出，但他隨即回穩，6：1、6：2連拿兩盤逆轉。

第二點單打中華隊由吳東霖對戰世界排名第207的馬切克（Illya Marchenko ），開賽雙方一路互保，但吳東霖在關鍵第九局把握契機，也靠著此盤唯一成功破發以6：4先下一城。次盤兩人上演互破戲碼，所幸吳東霖穩住陣腳，又以6：4收下勝利，也助中華隊取得「聽牌」優勢。

今晚的第三點雙打，中華隊派出楊宗樺／謝政鵬，接續兩點單打則又派出吳東霖、曾俊欣，只要「胖鵬配」能夠成功突圍，就能晉級台維斯盃世界組一級。

吳東霖。圖／中華網球協會提供
吳東霖。圖／中華網球協會提供

中華隊 台維斯盃 曾俊欣

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