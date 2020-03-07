MLB／大都會台灣日 送500件台灣No 1球衣
美國職棒大聯盟紐約大都會隊多年來經營華人球迷市場，投入程度遠超過其他球隊。今年的台灣日活動堂堂邁入第16年，將於美東時間8月29日舉行，不但請到知名電視節目主持人謝怡芬（Janet Hsieh）開球，還將推出台灣日限定紀念品，回饋僑胞與球迷。
今年的台灣日，大都會隊將提供500件背號1號、背後繡有「Taiwan」、右袖有「Hello Taiwan」字樣的球衣，只送不賣，贈送給透過台灣日官網（mets.com/Taiwan）購買門票的球迷，大都會隊亞洲市場負責人王偉成笑說，「這應該是台灣日史上最威的紀念品了。」
至於倍受矚目的台灣日開球人選，過去特別來賓包括大導演李安與魏德聖、高球前球后曾雅妮、網球名將盧彥勳、諾貝爾獎得主李遠哲、嘻哈小天后葛仲珊、網紅蔡阿嘎等人，今年請到在德州休士頓出生長大的Janet，讓僑胞非常期待。
這場8月29日的比賽，將由大都會隊出戰國聯中區勁旅芝加哥小熊隊，王偉成表示，今年會繼續與公益團體Give2Asia合作，台灣日門票部分收入將捐贈台灣偏鄉及弱勢團體。
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