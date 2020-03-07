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聯邦盃／中華隊八小時大戰不敵印度 無緣晉級升降賽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

2020聯邦盃亞大區一級賽事，中華隊在前三戰打完拿下一勝二敗後，昨天晚間與印度之戰與對手拚戰了九盤超過八小時，其中在關鍵第三點雙打，詹詠然梁恩碩的前澳網青少女雙打冠軍組合，以4：6、6：4、4：6不敵印度蜜兒莎（Sania Mirz）／雷娜（Ankita Raina）後，也確定無緣晉級四月份舉行的世界區二級升降賽，今天與烏茲別克之戰將力拚保級。

在昨天的首點單打賽事中，我國依舊由15歲小將楊亞依打頭陣迎戰23歲的布霍薩勒（Rutuja Bhosale），雙方在前兩盤以6：3各下一城，決勝盤楊亞依雖然三度取得賽末點但卻未能拿下，最終遭到對手在搶七中以7：6（8：6）擊退。

第二點單打我國則由梁恩碩出戰印度雷娜，最終以3：6、6：2、6：3逆轉勝出，報了兩年前在柳州輸球的一箭之仇，也讓兩隊將在第三點的雙打決勝，中華隊教練翁宜寧也臨時決定改由梁恩碩頂替詹皓晴，與詹詠然搭擋，希望透過梁恩碩的底線抽球壓制力，為詹詠然製造更多前排得分機會。

只可惜這對昔日澳網青少女雙打冠軍組合面對印度蜜兒莎／雷娜，在力拚三盤後仍是吞下敗仗，詹詠然說：「對手打得不錯，我們都盡力了，幾乎每局都很膠著，大家每天都拚到很晚，尤其今天恩碩單雙都打，辛苦她了。」

中華隊在不敵印度後，也確定無法搶下前兩名晉級世界區二級升降賽，不過今天晚間與烏茲別克之戰另有保級任務。

詹詠然 梁恩碩 中華隊

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