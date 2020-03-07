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桌球／卡達公開賽激戰7局 莊智淵逆轉晉級8強

中央社 / 台北7日電
台灣桌球名將莊智淵。 圖／聯合報系資料照片
台灣桌球名將莊智淵。 圖／聯合報系資料照片

台灣桌球名將莊智淵今天凌晨在卡達桌球公開賽16強賽，在1比3落後情況下，再度上演逆轉秀，最終以4比3擊退日本小將宇田幸矢，搶下8強門票。

卡達公開賽屬於國際桌球總會（ITTF）世界巡迴賽白金系列賽事，本週在杜哈舉行，受到武漢肺炎疫情影響，掀起一波退賽潮，今年38歲的莊智淵成為這次唯一參賽的台將，從會外賽出發，一路過關斬將挺進會內賽。

莊智淵會內賽首輪在0比2落後情況下，連下4局，以4比2逆轉世界排名第5的日本「桌球怪物」張本智和，兩人精彩較勁也登上官網新聞。

莊智淵16強賽的對手為剛在匈牙利公開賽拿下亞軍、18歲的日本小將宇田幸矢（Yukiya Uda），莊智淵雖以9比11丟掉首局，但次局隨即重振旗鼓，迅速取得7比1領先，並以11比5扳回一城。

第3局戰況膠著，莊智淵多次扳平戰局，卻未能把握機會再下一城，以9比11棄守，第4局再以7比11讓出，讓對手搶先聽牌。

關鍵第5局，莊智淵穩住陣腳，取得10比5領先優勢，儘管一度被對手連續化解4個局點，仍以11比9驚險搶下，第6局更是乘勝追擊，以11比6成功將戰線延長。

雙方決勝局一度互相拉鋸，莊智淵沉穩應對，拉出一波5比0攻勢，阻止對手反撲，最終以11比5收下勝利，挺進8強，下一戰將與英國選手皮奇福德（LiamPitchford）爭奪4強門票。

莊智淵 桌球

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