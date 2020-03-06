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黃筱雯拚東奧資格賽 教練劉宗泰有信心

中央社 / 台北6日電

台灣拳擊女將黃筱雯這次東奧亞大區資格賽挑戰51公斤級，明天首輪將迎戰2018年世錦賽銅牌澳洲女將哈里斯，教練劉宗泰今天對黃筱雯有信心，預估有8成機率可取得奧運門票。

2020年東京奧運亞洲及大洋洲區奧運資格賽原訂2月在中國武漢舉行，受到武漢肺炎疫情影響，不但更改至3月舉行，比賽地點也移師至約旦安曼登場，台灣這次共派出10名選手參加，包括陳念琴、林郁婷、黃筱雯等人都有機會在此次一舉斬獲奧運門票。

黃筱雯去年在世錦賽54公斤級摘金，這次降級挑戰51公斤級項目，高居頭號種子，首輪將與澳洲女將哈里斯（Kristy Harris）爭奪8強門票，而對手來頭不小，曾是2018年世錦賽銅牌。

不過劉宗泰仍對黃筱雯有信心，他透露，由於這次有陪練員隨隊，黃筱雯近日都在模擬對戰，目前狀況不錯，但壓力大一點。

談到如何紓解黃筱雯壓力，劉宗泰表示，會再拿捏訓練強度，由於黃筱雯喜歡獨處，會盡量讓她把握過程、不去想結果。

相較部分量級僅4張奧運門票，這次51公斤級項目有6席奧運資格，除了挺進4強，就能進軍奧運外，在8強賽落敗的選手，也有機會透過加賽的方式，取得奧運入場券。

劉宗泰指出，51公斤量級在亞洲區競爭激烈，加上體型因素，輕量級特別難打，但他預估，這次仍有8成機率可取得奧運席次。

其他台將像是陳念琴這次參加69公斤級，為大會頭號種子，首輪輪空，8強賽只要勝出，就能連2屆叩關奧運，而林郁婷在女子57公斤級16強賽以5比0擊敗烏茲別克女將米爾薩耶娃（Yodgoroy Mirzaeva），只差1勝，同樣能搭上奧運列車。

世錦賽

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