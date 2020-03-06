游泳／孫楊禁賽8年原因曝光 母親竟狂扯後腿

中國游泳名將孫楊因「抗拒藥檢案」，遭國際運動仲裁法庭（CAS）禁賽8年。CAS日前公布仲裁報告，內容提及運動員本無理由拒檢，也透露孫楊的母親過程中一直扯後腿，對案情毫無幫助。

孫楊2018年9月被世界反禁藥組織（WADA）指控拒絕配合藥檢，且破壞血液樣本。經調查，CAS於上個月28日判孫楊禁賽8年，全案仍可上訴。若之後保持判決，現年已28歲的孫楊不僅會錯過東京奧運，生涯也可能因此提前結束。

仲裁報告提到，孫楊曾拒檢、質疑藥檢員身分、不願提供尿液樣本，甚至辱罵藥檢人員，其保鑣更直接用錐子破壞了血液樣本，孫楊還徒手撕毀興奮劑的檢測表格，偏激行為罄竹難書。報告也指出孫楊事後毫無悔意，在訴訟過程中態度相當固執，並將錯誤歸咎他人。

另外CAS也回應孫楊指出興奮劑檢測助理沒有資格一事。CAS表示助理建築工人兼職身份，並不影響樣本採集。至於為何對孫楊祭出重罰，報告內容點出孫楊明知故犯的行為已達能判罰最長禁賽4年標準，再加上此前也曾因藥檢陽性被禁賽，如今再犯才讓禁賽年限加倍。

最後CAS更認為孫楊的母親必須為兒子的錯誤負責任，報告中不僅強調其母親事發當時跟檢測人員嗆聲對案情毫無幫助，在審判過程中證詞也反反覆覆，因此遭CAS指出：「孫楊母親提供的協助，對兒子一點幫助也沒有。」