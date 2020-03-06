聯邦盃／中華隊不敵強敵大陸 楊亞依表現獲學姊好評
在杜拜舉行的2020聯邦盃亞大區一級賽事，我國代表隊在昨天拍退強敵南韓後，今天遭遇本屆實力最堅強的中國大陸以0：3吞下敗仗，目前戰績一勝二敗，想要以分組前二名晉級4月登場的世界區二級升降賽，接下來與印度之戰相當關鍵。
中華隊這次聯邦盃派出楊亞依、梁恩碩、謝淑薇、詹詠然與詹皓晴五人參賽，在謝淑薇提前離隊備戰印地安泉女網賽的情況下，由剩下四人進行完剩餘賽程。
第三場賽事，中華隊碰上實力堅強的中國大陸，首點單打由15歲小將楊亞依碰上女單世界排名第34名的鄭賽賽，在雙方經驗與實力都有極大落差下，楊亞依最終就以1：6、2：6直落二吞敗。第二點單打則由梁恩碩對上本屆單打排名最高（29名）的王薔，雖然開賽梁恩碩一度取得2：0領先，但仍是以兩個3：6敗下陣來。
在確定不敵大陸隊後，中華隊第三點雙打則是排出詹詠然搭配小將楊亞依，並與彭帥／徐一璠苦戰三盤後，以6：4、1：6、4：6遭逆轉，以0：3敗下陣來，目前戰績一勝二敗。
雖然未能拿下勝利，但中華隊小將楊亞依也在這場比賽中經驗值大增，她說：「我很開心，很激動，也很感動。開心的是我沒打太差，激動的是能和這麼多大滿貫巨星同場比賽，今天是個值得紀念的日子，感動的是教練難得會稱讚我。」
詹詠然也對於小學妹表現稱讚有加，「亞依的確打得很好，至少這場默契比上一場好。第一盤對手還不太了解她的球路，但她很敢打，第二盤有好幾局都打到丟士才被搶走。」
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