網球／女單連丟2點 聯邦盃中華隊不敵大陸

中央社 / 台北5日電
梁恩碩。 圖／聯合報系資料照片
梁恩碩。 圖／聯合報系資料照片

中華女子網球代表隊今天在2020聯邦盃亞大區一級賽面對中國，前兩點女單楊亞依與梁恩碩均以直落二吞敗，提前確定不敵中國，並吞下本屆聯邦盃循環賽的第2敗。

2020聯邦盃亞大區一級賽原訂在2月4日至8日在中國東莞舉行，不過因武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，賽事順延至3月3日至7日，並移師阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行。

中華隊首役面對印尼，並未讓一姐謝淑薇登場，中華隊也意外以1比2不敵印尼，接下來面對南韓，則以2比1逆轉勝，拿下本屆聯邦盃首勝。

今晚面對強敵中國，女單依舊派出年僅15歲的小將楊亞依打頭陣，可惜面對世界排名34的中國好手鄭賽賽，楊亞依開賽就連丟2局，第3局她成功破發，將比分追近，可惜接下來一口氣連丟4局，先以1比6棄守。

次盤楊亞依開局和對手打成1比1平，可惜好景不常，接下來她兩度遭對手破發，最終以2比6連丟兩盤吞敗。

第2點女單中華隊派出「小鋼砲」梁恩碩，碰上世界排名29的中國一姐王薔，梁恩碩開局曾取得2比0領先，不料此後戰況丕變，連丟5局陷入大幅落後，她雖在第8局再度攻破對手發球局，無奈接下來又被對手破發，先以3比6丟掉。

次盤梁恩碩開賽又連丟3局，此後她雖奮力追回2局，無奈對手又連趕2局拉開差距，最終再以3比6棄守，連丟2盤吞敗。

中華隊女單連丟2點，即便最後一點女雙詹詠然、詹皓晴撂倒彭帥與徐一幡，依舊無法扭轉戰局，也篤定吞下第2敗，中華隊之後與印度、烏茲別克之役都得拿下，才有機會取得4月升降賽入場券。

中華隊 梁恩碩 謝淑薇

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