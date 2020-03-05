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藝人瑞莎稱新北未協助體操隊 市府：認知落差成誤解

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市新聞局延續推廣去年的「新北女力」影片，但卻被藝人瑞莎（右二）打臉，認為都是靠自己力量才有這份榮耀。圖／新北市新聞局提供
新北市新聞局延續推廣去年的「新北女力」影片，但卻被藝人瑞莎（右二）打臉，認為都是靠自己力量才有這份榮耀。圖／新北市新聞局提供

新北市新聞局延續推廣去年的「新北女力」影片中有藝人瑞莎的體操隊佳績，但瑞莎在臉書中表示，都是靠自己力量才有這份榮耀，新北沒有提供協助，對此新北市新聞局表示，新聞局是把之前拍攝新北女力的女性近來努力、優秀的表現讓更多人知道，對於相關連繫過程、認知的落差造成瑞莎女士的誤解，深感抱歉。

新北市新聞局今發布的新聞提及，今年1月份，瑞莎全額贊助體操選手們前往美國洛杉磯參加「LA lights 2020錦標賽」，在美、加等多國頂尖選手及東奧參賽選手環伺下，該團隊不斷突圍，為台灣首次在該競賽取得三面個人賽銅牌及一面團體賽金牌的佳績。

瑞莎夏則透過FB粉專貼文表示，「今天看到這個新聞非常surprise，因為這一年多來我試著約您好多次，想要討論如何幫助新北市想要學習韻律體操的小朋友們，但是很可惜我都沒有機會見到您，而且這次出國比賽完全是靠我們自己的力量，這些小朋友們也都不是新北市的，新北市並沒有提供我們任何的幫助喔。」

瑞莎表示，「我想利用這個機會來謝謝那些真正有幫助的人，如體育署長、華航，還有各個默默支持著她們的人，還是希望將來能有機會面對面來討論，如何讓新北市的韻律體操可以發展得更好，而不是靠這樣的方式，謝謝。」

新北市新聞局表示，3月8日國際婦女節將近，為了鼓勵在職場上的新北女性，新聞局是把之前拍攝新北女力的女性近來努力、優秀的表現讓更多人知道，瑞莎的正面、公益形象，新北絕不能也不會掠美，新聞稿中，介紹瑞莎女士近來優異的成績、榮耀皆屬於當事人。

新北新聞局也表示，對於相關連繫過程、認知的落差造成瑞莎女士的誤解，深感抱歉。感謝一直以來各界對新北女力的支持，新聞局會持續發掘更多優秀的新北女性，讓更多人知道。

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