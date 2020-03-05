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環台賽／史上第一次 馮俊凱留下藍衫

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
馮俊凱順利留下藍衫。圖／中華民國自由車協會提供
馮俊凱順利留下藍衫。圖／中華民國自由車協會提供

2020年國際自由車環台賽今天在高雄上演最終站，中華隊車手表現亮眼，除彭源堂騎回單站第三，「一哥」馮俊凱更成功保住亞洲第一的藍衫，總排名成績第4位，同樣是環台賽升級到亞巡賽2.1級後的地主最佳成績，連三年獲頒「720金將戰」特別賞。

環台賽相隔8年重返高雄，起終點都設在愛河畔的二二八和平公園，全程128.47公里，美國KHS毅百特車隊艾瑞克以2小時45分33秒拿下單站冠軍，也是今年個人環台賽第3座單站冠軍，成今年大贏家，賽後還特別用道地的珍珠奶茶慶功。

中華隊單站則以彭源堂得第三最佳，瑞典米捷亞隊的「小黑」陳建良第20，馮俊凱25、蘇宇銘54名；個人總成績馮俊凱以14小時39分57秒排名第四，這是環台賽2012年升級2.1級以來的地主史上最佳名次。

彭源堂第一站在終點前兩百公尺掉鏈，到手的前三名飛了；今天他在最後兩個轉彎衝出，最後一個彎道鞋子卻脫卡，他苦笑說：「這次運氣不是太好，但至少有幫阿凱守住藍衫，也算完美結局。」

馮俊凱如願守住藍衫，成2012年至2014年寫下環台賽「登山王」三連霸後再次個人榮耀，他笑說：「今年環台賽全隊都很賣力幫我作工，我的首要目標就是法國尼伯隊中根英登，但盯住他的工作都是隊友在做，今天中根一直在攻防，能夠在最後守住藍衫，真的鬆了一口氣，隊友彭源堂拿到第三，超爽。」

總成績部分，中華隊蘇宇銘總排51，盧紹軒52，彭源堂65，吳之皓70名，中華隊教練謝世平滿意說：「今年的中華隊是史上最團結的中華隊，同心協力成功為阿凱保住藍衫，我打了95分的高分。」

中華隊領到加碼獎金。圖／中華民國自由車協會提供
中華隊領到加碼獎金。圖／中華民國自由車協會提供
美國KHS毅百特車隊艾瑞克奪下今年環台賽第三冠。圖／中華民國自由車協會提供
美國KHS毅百特車隊艾瑞克奪下今年環台賽第三冠。圖／中華民國自由車協會提供
馮俊凱（右一）順利留下藍衫。圖／中華民國自由車協會提供
馮俊凱（右一）順利留下藍衫。圖／中華民國自由車協會提供

環台賽 中華隊 馮俊凱

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