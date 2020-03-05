網球／聯邦盃非無故離隊 謝淑薇教練2月已先告知

台灣網球一姐謝淑薇沒有打聯邦盃，昨天一早就已離開杜拜飛往美國，聯邦盃中華隊教練翁宜寧表示，賽前已2度接獲謝淑薇外籍教練麥納米通知，表示謝淑薇無法完整參賽。

2020聯邦盃亞大區一級賽原訂2月4日至8日在中國東莞舉行，不過因武漢肺炎疫情影響，順延到3月3日至7日，移師阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行，中華隊首日面對印尼，在謝淑薇枯坐冷板凳的情況下，意外以1比2落敗。

謝淑薇則在首戰結束後隔天一早，搭機前往美國備戰印地安泉網賽，她提前離隊的消息也讓球迷相當訝異。

不過，翁宜寧表示，謝淑薇外籍教練麥納米（PaulMcNamee）已在2月10日通知，表明謝淑薇無法完整參加聯邦盃當週賽事，並在2月28日第2度收到麥納米來函，明確告知謝淑薇預計在3月4日離開杜拜，前往美國準備印地安泉網賽。

比賽開打前，謝淑薇則再和翁宜寧表明，她將於3月4日清晨離隊，翁宜寧雖表態希望謝淑薇留下，很可惜最終沒能如願。

針對排點問題，翁宜寧坦言在比賽前一晚評估後，決定首戰印尼的排點將由梁恩碩及楊亞依出賽前2點，以及預計由詹詠然、詹皓晴出賽第3點雙打，也有將排點決定告訴謝淑薇。

由於謝淑薇已表態願打今年東京奧運，依照規定，除世界排名前56的基本參賽門檻外，還有在奧運前至少得參加2次聯邦盃（或台維斯盃）。而謝淑薇今年聯邦盃雖在國家隊名單當中卻沒出賽，是否可列入參賽紀錄，對此網協秘書長劉中興表示，這要看國際網球總會認定，他無法代為回答。

中華隊聯邦盃後來居上 逆轉勝南韓

中華女子網球代表隊今天於2020聯邦盃亞大區一級賽第2戰，在頭點落敗的劣勢下，連搶2勝後來居上，最終以2比1逆轉勝南韓，也保住爭取前2名的一線生機。

中華隊在今年聯邦盃首役，爆冷以1比2不敵印尼，今天面對南韓不能再敗，首點仍派出年僅15歲的小將楊亞依，可惜她以3比6、1比6不敵世界排名309的南韓女將蔣蘇晶，吞下本屆聯邦盃單打第2敗。

所幸接替登場的「小鋼砲」梁恩碩，頂住開局0比2落後劣勢，接下來連趕4局超前，最後也以6比4、6比2直落二，橫掃南韓一姊韓娜梨，也替中華隊續命。

下場後，個性靦腆省話的梁恩碩僅簡單表示：「打得很過癮，很舒服。」而教練翁宜寧也認為，梁恩碩第2戰的表現遠優於首役，「梁恩碩今天的確有打出平常水準，不像昨天好像雜念太多，沒有全心投入。」

決勝最後一點，中華隊派出詹詠然與詹皓晴這組「詹家姊妹」，姊妹倆也展現絕佳默契，再以6比3、6比3掃下南韓的韓娜梨、金娜梨，也幫助中華隊以2比1後來居上，撂倒南韓開胡。

中華隊擊敗南韓後，下一戰對手將是陣中擁有3名WTA 單打排名35名以內的強隊中國。