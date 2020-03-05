傳拳王泰森出2億元「替150公斤女兒招女婿」 他私訊喊岳父被嗆爆
曾經在拳壇上稱霸的前世界重量級拳擊冠軍麥克泰森（Mike Tyson），今年已經53歲，他30歲的大女兒米奇（Mikey Lorna Tyson）已到了適婚年齡，近期有不少傳言稱泰森因擔心女兒的婚嫁，願意花費1000萬美元（新台幣約2.9億）招女婿，對此有位喜劇演員私訊泰森，並稱他為岳父，表示希望娶米奇為妻，但泰森卻相當不滿，表示這個消息是假的，並說米奇已經有長相英俊的對象，根本輪不到他。
根據「星島日報」報導，米奇的長相遺傳到泰森，加上180公分、150公斤的體型，讓泰森憂心她找不到好對象，有消息傳說泰森因擔心米奇的感情，開出千萬美元的金額招女婿，而根據「Yen」網站報導，有位迦納出生的喜劇演員邁克爾（Michael Blackson）聽聞此訊後，透過Instagram私訊泰森詢問是否可以娶米奇，並說「這是真的嗎？我想我準備好定下來了，我不是很在乎錢，但我還是會接受，希望聽到岳父的回應。」
而不久後泰森真的回應了邁克爾，他相當不滿並對邁克爾破口大罵，泰森表示這個消息不是真的，他會找出誤傳消息的人並狠狠地給他一個教訓，對於女兒米奇他也說「我的女兒正開心地與一個長相英俊的男人交往，所以她對你不感興趣」，而他也警告邁克爾如果再進入自己的播客，將會列入黑名單一年左右。
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