快訊

健保給付「1點1元」，如何拯救台灣醫療？

確診人數破6000人！南韓新冠肺炎病例再增322例

傳拳王泰森出2億元「替150公斤女兒招女婿」 他私訊喊岳父被嗆爆

聯合新聞網 / 綜合報導
前世界拳王泰森的女兒米奇身高180公分、體重150公斤，長相與泰森極為相似。圖擷自ghgossip
前世界拳王泰森的女兒米奇身高180公分、體重150公斤，長相與泰森極為相似。圖擷自ghgossip

曾經在拳壇上稱霸的前世界重量級拳擊冠軍麥克泰森（Mike Tyson），今年已經53歲，他30歲的大女兒米奇（Mikey Lorna Tyson）已到了適婚年齡，近期有不少傳言稱泰森因擔心女兒的婚嫁，願意花費1000萬美元（新台幣約2.9億）招女婿，對此有位喜劇演員私訊泰森，並稱他為岳父，表示希望娶米奇為妻，但泰森卻相當不滿，表示這個消息是假的，並說米奇已經有長相英俊的對象，根本輪不到他。

根據「星島日報」報導，米奇的長相遺傳到泰森，加上180公分、150公斤的體型，讓泰森憂心她找不到好對象，有消息傳說泰森因擔心米奇的感情，開出千萬美元的金額招女婿，而根據「Yen」網站報導，有位迦納出生的喜劇演員邁克爾（Michael Blackson）聽聞此訊後，透過Instagram私訊泰森詢問是否可以娶米奇，並說「這是真的嗎？我想我準備好定下來了，我不是很在乎錢，但我還是會接受，希望聽到岳父的回應。」

喜劇演員邁克爾私訊泰森表達想娶米奇的意願，卻引來泰森憤怒回嗆。圖擷自ghgossip
喜劇演員邁克爾私訊泰森表達想娶米奇的意願，卻引來泰森憤怒回嗆。圖擷自ghgossip

而不久後泰森真的回應了邁克爾，他相當不滿並對邁克爾破口大罵，泰森表示這個消息不是真的，他會找出誤傳消息的人並狠狠地給他一個教訓，對於女兒米奇他也說「我的女兒正開心地與一個長相英俊的男人交往，所以她對你不感興趣」，而他也警告邁克爾如果再進入自己的播客，將會列入黑名單一年左右。

延伸閱讀

奧會宣布東奧如期舉行 網友不挺：叫運動員賭命比賽？

正妹挑戰斷水生活 一週後結果讓她大崩潰

美好市多衛生紙大缺貨 補貨居然要等「2萬年」

Bossini創辦人孫女為慶生南韓整形竟喪命 夫怒告診所

相關新聞

網球／聯邦盃非無故離隊 謝淑薇教練2月已先告知

台灣網球一姐謝淑薇沒有打聯邦盃，昨天一早就已離開杜拜飛往美國，聯邦盃中華隊教練翁宜寧表示，賽前已2度接獲謝淑薇外籍教練麥...

游泳／孫楊禁賽八年 國際泳聯不排除褫奪兩面金牌

中國大陸游泳運動員孫楊因拒絕與藥檢人員合作，違反《世界反興奮劑條例》，稍早被國際體育仲裁法庭禁賽八年。國際泳聯（FINA...

傳拳王泰森出2億元「替150公斤女兒招女婿」 他私訊喊岳父被嗆爆

曾經在拳壇上稱霸的前世界重量級拳擊冠軍麥克泰森（Mike Tyson），今年已經53歲，他30歲的大女兒米奇（Mikey Lorna Tyson）已到了適婚年齡，近期有不少傳言稱泰森因擔心女兒的婚嫁，願意花費1000萬美元（新台幣約2.9億）招女婿，對此有位喜劇演員私訊泰森，並稱他為岳父，表示希望娶米奇為妻，但泰森卻相當不滿，表示這個消息是假的，並說米奇已經有長相英俊的對象，根本輪不到他。

拳擊／東奧門票差一勝 教練盼林郁婷發揮優勢迎強敵

東京奧運拳擊亞太區資格賽於本周在約旦舉行，被看好有機會搶下奧運資格的女將林郁婷，在女子57公斤級首戰碰上烏茲別克選手米爾...

新冠肺炎影響體育賽事 義大利比賽無觀眾進行

義大利為控制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，政府今天下令所有主要運動賽事至4月3日前皆改為閉門...

2020 XTERRA 越野鐵人三項 賽道分析及備戰全攻略

渾然天成•上帝原創的美麗大地 2018年9月29日，XTERRA在國境之南 墾丁國家公園打開台灣”全球最野鐵人三項賽”的巨門，包含筆者我在內，相信所有參與者都在我們共同擁有的那一刻起，因海平面以上的

聯邦盃／尊重謝淑薇退賽 中華隊勝韓保晉級生機

在杜拜舉行的2020聯邦盃亞大區一級賽事，中華隊在昨天晚間雖然面臨了一姊謝淑薇退賽的狀況，但仍在面對強敵南韓的比賽中，靠...

國際奧會：沒考慮改地點 東奧如期舉行有信心

新冠肺炎肆虐全球，二○二○東京奧運能否如期舉行增添變數。國際奧會（ＩＯＣ）發言人亞當斯昨日信心喊話，表示並未考慮更改地點，並對東奧如期於七月廿四日至八月九日舉行深具信心。

環台賽／摔車、褲破 全隊賣力為馮俊凱保藍衫

二○二○國際自由車環台賽第四站屏東站出現摔車意外，中華隊盧紹軒摔到車褲破、車把彎，仍完成全長一七四點三公里路程，全隊也一同完成任務，助「一哥」馮俊凱保住象徵亞洲第一的「藍衫」。

網球／謝淑薇臨陣人卻離開 突拋震撼彈不打聯邦盃

台灣網球一姐謝淑薇睽違4年再度披上國家隊戰袍，但聯邦盃亞大區一級賽事首戰未上場，今天傳出晚間對決南韓一役開打前已離開飯店...

網球／新冠肺炎影響 ATP挑戰賽再異動

全球多項體育賽事受新冠肺炎影響，職業網球聯合會（ATP）本周更新ATP挑戰賽行事曆，亞洲有4場比賽受影響而取消或延賽，其...

環台賽／美車手屏東站再登頂 馮俊凱保住藍衫

2020國際自由車環台賽第一站就嘗到封王滋味，美國KHS毅百特車隊艾瑞克今天在第四站屏東縣站再度率先衝線，一掃去年僅拿單...

熱門新聞

網球／謝淑薇臨陣人卻離開 突拋震撼彈不打聯邦盃

預約下一個喬丹或柯比 公牛19歲新人冒出頭

NBA／感嘆艾德里奇轉隊 里拉德：否則早奪冠

日職／王柏融代打敲安 熱身賽打擊率升至3成75

NBA／受AD刺激 詹皇更上一層樓

NBA／灰熊客場連兩戰淨勝39分 聯盟史上首見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。