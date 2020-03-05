IOC力推性別平等 東奧國家隊掌旗手可有一男一女
國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，今年的東京奧林匹克運動會開幕典禮上，各國隊伍可指派一男一女共同擔任掌旗手。國際奧會此舉打破傳統，釋出性別平等的訊息。
路透社報導，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）今天說，奧會已修改規則，允許兩性在奧運最引人矚目的開幕入場儀式中都能成為掌旗手。
在開幕典禮上，所有進入體育場的國家隊向來都有掌旗手領頭，通常是這個國家最可能奪牌的選手，或曾在大賽中取得佳績的運動員。
巴赫說：「我們鼓勵各國奧會多加利用這個新選項（同時推出一男一女兩名掌旗手）。」
國際奧會還表示，出賽東京奧運的206個隊伍，每隊都必須包含至少一名男性和一名女性運動員。
以沙烏地阿拉伯為例，這個國家過去一向排除女性運動員加入奧運代表隊，直到2012年倫敦奧運才讓女性參賽。
巴赫表示：「國際奧會透過這兩項新措施，向世界傳達一個非常有力的訊息，就是性別平衡在奧運中是既定現實。」
將出戰東京奧運的1萬1000名運動員中，男性占51.2%，女性占48.8%。
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