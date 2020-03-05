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拳擊／東奧門票差一勝 教練盼林郁婷發揮優勢迎強敵

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
林郁婷在奧運資格賽傳捷報，只要再贏一場就能達成前進奧運的目標。 聯合報系資料照
林郁婷在奧運資格賽傳捷報，只要再贏一場就能達成前進奧運的目標。 聯合報系資料照

東京奧運拳擊亞太區資格賽於本周在約旦舉行，被看好有機會搶下奧運資格的女將林郁婷，在女子57公斤級首戰碰上烏茲別克選手米爾札伊娃（Yodgoroy Mirzaeva），最終以5：0擊敗對手晉級八強，只要再贏一場就能達成前進奧運的目標。

這次亞太區資格賽原訂於中國大陸武漢舉行，不過受到新冠肺炎疫情影響，比賽地點一改再改，最後拍板改至3月在約旦進行，而我國這次共有10名選手參賽，其中包括里約奧運國手陳念琴、2018亞運銅牌得主林郁婷、黃筱雯以及吳詩儀都被認為有搶下奧運資格的機會，而她們也都是所屬量級的種子選手。

中華隊賽事由女子57公斤級的林郁婷打頭陣，在面對烏茲別克選手米爾札伊娃，以5：0輕鬆取勝，挺進到八強賽，教練曾自強說：「與對手有過比賽經驗，大致上都能掌握，幾個對戰過程處理不夠細膩，需要再好好調整，不過能以絕對優勢取勝相對重要。」

接下來八強賽林郁婷將碰上大陸名將尹軍花，她曾拿下過里約奧運女子60公斤級銀牌與雅加達亞運女子57公斤級金牌，將成為林郁婷前進東奧的最大阻礙，曾自強說：「下一戰大陸選手相當有經驗，我們會把自身的優勢發揮到最高，不讓對手將節奏拖慢。」

而今天晚間將輪到另一名里約奧運國手、男子63公斤級的賴主恩出賽，在首場比賽將遭遇印度選手。

里約奧運 亞運 中華隊

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