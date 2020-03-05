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聯邦盃／謝淑薇退賽中華隊仍勝南韓 保晉級一線生機

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

在杜拜舉行的2020聯邦盃亞大區一級賽事，中華隊在昨天晚間雖然面臨了一姊謝淑薇退賽的狀況，但仍在面對強敵南韓的比賽中，靠著單打的梁恩碩與雙打的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴各拿下一點，以2：1擊退南韓，仍有機會以前兩名搶下四月世界區二級升降賽的門票。

中華隊在首日以1：2不敵印尼後，第二戰原安排謝淑薇登場，不過昨天賽前謝淑薇就傳出已經離開飯店，準備赴美為印地安泉女網賽備戰的狀況，中華隊教練與球員也尊重她的決定，將以四人繼續奮戰與南韓和接下來的賽事。

關於謝淑薇提前離隊，總教練翁宜寧表示，本次聯邦盃於3日至7日舉行，2月10日第一次收到謝淑薇外籍教練保羅通知，謝淑薇不能完整參賽聯邦盃當週賽事，2月28日團隊出發前一日再度收到保羅通知，謝淑薇預計在3月4日離開杜拜，前往美國準備3月12日開打的印地安泉賽事。

昨天首點單打依舊由15歲小將楊亞依出戰南韓蔣蘇晶，在對手排名與經驗都比她來得更好的情況下，楊亞依就以3：6、1：6直落二吞敗，不過扛下第二點單打的梁恩碩在面對韓娜梨的賽事中，在開賽一度連丟兩局的情況下，最終以6：4、6：2勝出，扳平戰局。

中華隊教練翁宜寧認為，雖然梁恩碩在首戰面對印尼表現不如預期，但第二戰可說是判若兩人，「好選手的表現落差不能太大，梁恩碩今天的確有打出平常水準，不像昨天好像雜念太多，沒有全心投入。」

關鍵第三點雙打，詹詠然／詹皓晴展現絕佳默契，以兩個6：3擊敗韓娜梨／金娜梨，也助中華隊以2：1氣走南韓，成功開胡，今天將再迎戰陣中擁有3位WTA單打35名之內的超級強隊中國大陸。

謝淑薇 中華隊 梁恩碩

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