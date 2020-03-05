國際奧會開會 主席：未提取消或延後東京奧運

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫今天堅稱，儘管2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）全球蔓延，在瑞士洛桑舉行的執行委員會中，並未討論取消或延後東京奧運這種夢魘般的情況。

巴赫（Thomas Bach）對記者表示：「今天執委會進行期間，沒提及取消或延期的字眼。我們昨天的聲明非常清楚—我們全心致力於讓東京奧運圓滿成功。」

今年東京奧運將於7月24日至8月9日登場。

巴赫指出，已成立一個工作小組定期舉行會議，成員來自國際奧會、2020東京奧運籌備委員、東京市、日本政府以及世界衛生組織（WHO），以檢視每個可能出現的問題，「但我們不去猜測未來可能的發展」。

在被逼問為何對於東京奧運的舉行如此有信心時，巴赫表示，國際奧會仰賴各個領域專家提供的資訊。

然而，被問到若是奧運要取消或延期，誰是最終裁奪者時，巴赫拒絕揣測。