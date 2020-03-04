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全球首例！三組專家鑑定 香港新冠肺炎病患寵物狗也確診

籃球／疫情影響 3對3奧運資格延賽、U16亞青取消

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
圖上屆中華U16女籃代表隊。 報系資料照
圖上屆中華U16女籃代表隊。 報系資料照

國際籃總（FIBA）今日宣布，考量新冠肺炎疫情，原定在3月18日至22日於印度班加羅爾舉行的3對3籃球奧運資格賽，延期辦理，U16亞青男、女籃則確定取消。

中華女籃今年獲得3對3籃球奧運資格賽參賽權，但新冠肺炎疫情蔓延，FIBA宣布奧運資格賽延期，目前也和國際奧會（IOC）商討解決方案，盼在4月24日26日匈牙利布達佩斯登場的3對3奧運全球資格賽前舉行。

2020年東奧3對3籃球賽男、女各八席，其中四席由FIBA2019年11月1日3對3世界排名前四（俄羅斯、中國大陸、蒙古、羅馬尼亞）直接取得，印度班加羅爾3對3資格賽將產生三席，最後一席則會在布達佩斯全球資格賽揭曉。

另外FIBA也宣布，原定4月5日至12日黎巴嫩首都貝魯特登場的U16亞青男籃，以及同一時間於澳洲坎培拉舉行的U16亞青女籃，則確定取消。

除了FIBA賽事，亞洲地區多國職業籃賽也早早延賽，包括中國大陸CBA、WCBA籃賽、日本B聯賽、南韓KBL籃賽都宣布延期，ABL東南亞聯盟也3月賽程也大半延賽，復賽時程未定。

羅斯

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