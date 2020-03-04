網球／新冠肺炎影響 ATP挑戰賽再異動

全球多項體育賽事受新冠肺炎影響，職業網球聯合會（ATP）本周更新ATP挑戰賽行事曆，亞洲有4場比賽受影響而取消或延賽，其中3站南韓賽事都延期，大陸安寧站直接取消。

安寧挑戰賽原本4月20舉行，因新冠肺炎而停辦；原定4月27日開打的首爾挑戰賽、5月4日登場的釜山挑戰賽和5月11日接棒的光州挑戰賽則是延期到8月。

在此之前，原本3月23日進行的馬德里挑戰賽已宣布延期到10月，我國原定3月29日到4月5日台北網球中心舉辦的華國三太子ATP挑戰賽，體育署上月初就已宣布賽事將延後舉行，復辦時間地點尚未公布。

ATP發表聲明指出，新冠肺炎對全球多種運動賽事都造成影響，ATP持續和各地有舉辦賽事的窗口保持聯繫，「球員、球迷的健康和安全是我們的第一順位，我們定期和球員、賽會成員聯絡，商討包括預防性健康措施和準則及旅遊建議，我們都會持續且密切關注情勢發展。」

原定5月11日在烏茲別克撒馬爾罕展開的挑戰賽已因新冠肺炎取消，墨西哥曼薩尼約則增加了一站，ATP也將視新冠肺炎疫情持續更新年度賽事行事曆。