環台賽／美車手屏東站再登頂 馮俊凱保住藍衫
2020國際自由車環台賽第一站就嘗到封王滋味，美國KHS毅百特車隊艾瑞克今天在第四站屏東縣站再度率先衝線，一掃去年僅拿單站亞軍的遺憾；中華隊「一哥」馮俊凱守住亞洲第一的藍衫，但總排名從第2落到第3位，代表瑞典米捷亞隊的我國好手「小黑」陳建良則奪下單站第5、亞洲第一好成績。
環台賽第四站屏東縣站今天上午9點半登場，屏東縣政府出發後途經潮州、枋寮至車城折返，回程時在枋寮轉進台17線繞行大鵬灣跨海大橋，終點設於大鵬灣濱灣公園，全程174.3公里，是今年環台賽最長一站。
經過174公里長征，第四站出現大集團衝刺，前67名單站成績都是3小時44分59秒，由衝刺極佳的美國KHS毅百特車隊艾瑞克繼第一站後再度稱王；我國選手單站「小黑」陳建良第5最佳，中華隊馮俊凱23名。
總成績馮俊凱由第2被澳洲聖托斯車隊尼可拉斯擠至第3，本站搶到10秒減秒優惠的尼可拉斯，和黃衫澳洲聖喬治車隊萊恩只差兩秒。
艾瑞克去年環台賽在第一站台北站和第五站屏東站都拿到亞軍，今年兩站都甜蜜報仇，加上衝刺王綠衫也失而復得，讓他開心大「Amazing」。
名天壓軸第五站是睽違8年的高雄市站，全程128.47公里，起終點都設在愛河畔的二二八和平公園，沿途會經過旅遊熱門的宗教文化景點佛陀紀念館、香蕉之城旗山、充滿客家風情的美濃，以及惡地地形發達的田寮月世界。
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