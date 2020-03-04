羽球／東奧積分最終站 武漢亞錦賽改馬尼拉接手

原定4月21日至26日於中國大陸武漢登場的亞洲羽球錦標賽，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，今日亞洲羽聯宣布，移師菲律賓首都馬尼拉舉行。

2020東京奧運最後一場積分賽，亞洲羽球錦標賽原定在武漢登場，但武漢1月起新冠肺炎疫情爆發，至今封城超過一個月，且賽事主場館武漢體育中心早在2月初就改設為方艙醫院收治確診者，今日確定由菲律賓馬尼拉取得主辦權。

由於菲律賓防疫政策禁止14天內中港澳旅遊史旅客入境，上個月馬尼拉登場的亞洲羽球團體賽，大陸、香港選手因此缺席，目前亞洲羽聯也跟菲律賓羽協（PBA）密切商討對策。

亞洲羽聯聲明中指出，正積極處理，確保各國選手和工作人員不受旅遊禁令影響，取得簽證入境馬尼拉。

受到新冠肺炎影響，多場羽球賽事因此取消或延期，2月25日至3月1日的大陸羽賽、26日登場的波蘭挑戰賽延期，原定本周登場的超級300系列德國羽球公開賽、3月5日至8日的葡萄牙羽賽則取消。