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羽球／不受新冠肺炎影響 全英公開賽如期開打
新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，3月11日至15日登場的超級1000系列全英羽球公開賽，世界羽聯（BWF）官網今宣布，賽事不受影響如期舉行，但仍會持續監控疫情，盡全力減低潛在傳染風險。
受到新冠肺炎影響，原定在本周登場的超級300系列德國羽球公開賽取消，26日登場的波蘭挑戰賽也延賽，英國3日新冠肺炎病例累計至51例，並在今天發布「冠狀病毒防疫作戰計畫」，但全英公開賽照常舉行。
英國羽協主席克里斯蒂（Adrian Christy）表示，英國羽協持續監控新冠肺炎疫情，並遵循英國政府逐日更新的防疫政策指示，伯明罕舉行的全英公開賽將照常舉行。
克里斯蒂說：「我們將會持續落實防疫，將參賽球員、大會工作人員、義工以及球迷潛在傳染風險降到最低。維持賽會全體參與人員的健康，將是賽會的第一要務，承諾並期待在伯明罕球場圓滿舉辦國際羽球賽會。」
疫情最嚴重的大陸羽球隊，早在2月中旬就赴英國移訓，出賽不受影響。中華隊由「一哥」周天成、「一姐」戴資穎領軍，周天成首輪碰上沙米（Sameer Verma），戴資穎則迎戰大陸蔡炎炎。
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